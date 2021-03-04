Giresun'da feci kaza! Araç üst geçit ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında bir araç üst geçidin ayağına çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler kaza sonrası güvenlik önlemleri ve çalışmalarına devam ederken kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaza, Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Ecem Budak hakimiyetinde ki 28 TC 125 plakalı araç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan üst geçidin ayağına çaptı. Kazada sürücü Ecem Budak, Nermin Budak, Ebru Budak, Filiz Karabıçak ve Asya Eliz Karabıçak yaralanırken Nermin Budak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.