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Giresun'da feci kaza! Araç üst geçit ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da yaşanan trafik kazasında sürücü üst geçidin ayağına çaptı. Kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

04 Mart 2021 Perşembe 02:26
Giresun'da feci kaza! Araç üst geçit ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Giresun’da meydana gelen trafik kazasında bir araç üst geçidin ayağına çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler kaza sonrası güvenlik önlemleri ve çalışmalarına devam ederken kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaza, Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Ecem Budak hakimiyetinde ki 28 TC 125 plakalı araç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan üst geçidin ayağına çaptı. Kazada sürücü Ecem Budak, Nermin Budak, Ebru Budak, Filiz Karabıçak ve Asya Eliz Karabıçak yaralanırken Nermin Budak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 02:26
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Anahtar Kelimeler:
GiresunTrafik Kazası1 ölü4 Yaralı
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