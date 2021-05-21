İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Giresun’da çöp tesisinin atık suyu içme suyuna karıştı! Vatandaşlar duş bile alamıyor

Son dakika haberine göre Giresun’da çöplerden çevreye atık su sızıldığı tespit edildi. Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin faaliyetleri uygun olmadığı gerekçesi ile durdurulurken ÇED raporu hukuka aykırı hareketler olmasından kaynaklı tesisin yöneticilerine soruşturma açıldı. Vatandaşlar çeşmeden akan sular sayesinde temel ihtiyaçların gideremiyor. Ayrıntılar haberimizde

21 Mayıs 2021 Cuma 17:41
Giresun’da çöp tesisinin atık suyu içme suyuna karıştı! Vatandaşlar duş bile alamıyor
Takip Et:

Giresun’da depolanan çöplerden çevreye atık su sızıldığı tespit edildi. Görele ilçesine göre Çavuşlu beldesi katı atık tesisinden kaynaklanan bu durum hava, su ve toprak kirliliğine yol açtı. Giresunlu vatandaşlar mağdur olurken tesis yargı kararı ile faaliyeti durduruldu.

Çöplerden gelen atıklar arıtılmayarak dere yatağına gitmektedir. Denize ulaşan borularda da hasar olmasından kaynaklı dere ve içme suları kirletilmektedir. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

Depolama şekli ile ulaşan atık sular dere yolu ile Karadeniz’e ulaşırken Giresun halkının avukatı Ozan Karagöz, "Tesisin faaliyette olduğu dönem içinde buradan kaynaklanan kirlilik nedeniyle Karadeniz’deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor.” dedi.  

Karadeniz tehlike altında

Karadeniz, ciddi kirlilik tehdidi altında kalırken Avukat Karagöz: "Analiz raporlarında tesisten her gün için sadece 5 ton atık su üreteceği değerlendiriliyor. Geride bırakmış olduğumuz her yıl için 100 tonluk atık su miktarının her gün için 5 tona eriştiğini değerlendirdiğimizde bu durum Karadeniz için çok büyük bir risk ve tehdit taşımaktadır.” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken insanlar abdest dahi alamadıklarını açıkladı.  Beyli Mahallesi sakinleri banyo yapamadıklarını, hayvanlara su veremediklerini söyledi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GiresunçöpAtık SuDuşAbdest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!

Popüler Haberler

Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Arka Sokaklar 590. bölüm Kanal D canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamid 152. bölüm TRT 1 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda 38. bölüm TV 8 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Son Yaz 19. Bölüm Fox TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Son Yaz yeni son bölüm izle
Emanet 185. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı
Anneler 150. bölüm izle 21 Mayıs Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Rüyada ceviz toplamak ne demektir? Doğum veya ceviz toplamak rüyasının tabiri ve anlamı
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs 2021 Cuma maç programı
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.