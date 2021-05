Giresun’da çöp tesisinin atık suyu içme suyuna karıştı! Vatandaşlar duş bile alamıyor

Giresun’da depolanan çöplerden çevreye atık su sızıldığı tespit edildi. Görele ilçesine göre Çavuşlu beldesi katı atık tesisinden kaynaklanan bu durum hava, su ve toprak kirliliğine yol açtı. Giresunlu vatandaşlar mağdur olurken tesis yargı kararı ile faaliyeti durduruldu.





Çöplerden gelen atıklar arıtılmayarak dere yatağına gitmektedir. Denize ulaşan borularda da hasar olmasından kaynaklı dere ve içme suları kirletilmektedir. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

Depolama şekli ile ulaşan atık sular dere yolu ile Karadeniz’e ulaşırken Giresun halkının avukatı Ozan Karagöz, "Tesisin faaliyette olduğu dönem içinde buradan kaynaklanan kirlilik nedeniyle Karadeniz’deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor.” dedi.





Karadeniz tehlike altında

Karadeniz, ciddi kirlilik tehdidi altında kalırken Avukat Karagöz: "Analiz raporlarında tesisten her gün için sadece 5 ton atık su üreteceği değerlendiriliyor. Geride bırakmış olduğumuz her yıl için 100 tonluk atık su miktarının her gün için 5 tona eriştiğini değerlendirdiğimizde bu durum Karadeniz için çok büyük bir risk ve tehdit taşımaktadır.” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken insanlar abdest dahi alamadıklarını açıkladı. Beyli Mahallesi sakinleri banyo yapamadıklarını, hayvanlara su veremediklerini söyledi.