Giresun'da bir köy artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı

Giresun’a bağlı Çamoluk ilçesinde bulunan Usluca köyünde artan korona virüs vakaları nedeni ile köy karantina altına alındı.

Giresun’a bağlı Çamoluk ilçesi Usluca köyünde korona virüs vakalarının artış göstermesi sebebi ile korona virüs tedbirleri kapsamında köy karantina altına alındı. Çamoluk Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla köyün karantina haberini duyurarak ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinada olacağını duyurdu.

Karantina sürecinde köye giriş ve çıkışlar da kapatılacak ve köyün ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ve kaymakamlık tarafından karşılanacak.