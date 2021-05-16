Giresun’da baltalı katil 3 kişiyi yaraladı 2 kişiyi öldürdü!

’unilçesinde yaşanan olayda 3 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde’nde meydana gelen olayda, Şizofreni hastası olduğu düşünülen bir kişi annesinin boğazını baltayla keserek öldürdü. Sonrasındaysa kardeşinin yaralayan kişiye müdahale etmeye çalışan polis ekipleri arasından 2 kişi daha baltayla yaralandı. Durdurulmaya çalışılan katil saldırganlığını sürdürünce polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucu öldü. Yaralılar ise Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı düşünülüyor.