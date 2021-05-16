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Giresun’da baltalı katil 3 kişiyi yaraladı 2 kişiyi öldürdü!

Giresun’da bir şahıs annesinin boğazını baltayla keserek öldürdü, ardından kardeşini ve müdahale etmeye çalışan 2 polisi yaraladı.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:30
Giresun’da baltalı katil 3 kişiyi yaraladı 2 kişiyi öldürdü!
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Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşanan olayda 3 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şizofreni hastası olduğu düşünülen bir kişi annesinin boğazını baltayla keserek öldürdü. Sonrasındaysa kardeşinin yaralayan kişiye müdahale etmeye çalışan polis ekipleri arasından 2 kişi daha baltayla yaralandı. Durdurulmaya çalışılan katil saldırganlığını sürdürünce polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucu öldü. Yaralılar ise Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı düşünülüyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
GiresunBulancakBaltalı KatilGüzelyalı Mahallesi
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