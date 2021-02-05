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Gezi olaylarının simge ismi Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan gözaltına alındı

Birleşik Mücadele Güçleri tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün gerçekleştireceği gösterinin polis tarafından engellendiği bildirilirken yapılan müdahalede, 65 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlar kişiler arasında Gezi olaylarının simge ismi Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan'nın da olduğu belirtildi.

05 Şubat 2021 Cuma 15:18
Gezi olaylarının simge ismi Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan gözaltına alındı
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Dün İstanbul Kadıköy’de 'Faşizme karşı birleşelim' çağrısı ile düzenlenen buluşmaya polis ekipleri müdahale ederken 65 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak için Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Birleşik Mücadele Güçleri tarafından başlatılacak eylemlerin engellenmesi sonrası gözaltına alınan kişiler arasında Berkin Elvan’ın Medyascope'da çalışan Özge Elvan'ın da bulunduğu öğrenildi. Medyascope'dan yapılan açıklamada ise düzenlenecek olan eyleme katılmayan Özge Elvan'ın polis tarafından alanından uzakta tutulduktan sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Elvan ailesinin avukatı Deniz Özen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Özge Elvan’ın düzenlenecek olan eylemle hiçbir ilgisinin olmadığını ve polisin kontrol yaptığı sırada alandan yaklaşık 10 dakikalık mesafede bulunduğunu söyledi. Avukat Özen, açıklamasının devamında polisin, Özge Elvan’ı eylem alanına götürerek orada gözaltına aldığını ifade ederken Elvan hakkında, gözaltına alınarak götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tekrar ek gözaltı kararı çıkarıldığını söyledi.

Avukatıyla bile görüştürülmeyen Özge Elvan hakkında yöneltilen suçlamaların ne olduğu ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Berkin Elvanözge ElvanGözaltı
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