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Geyiksivrisi Dağı’nda ölü bulunan turistin son fotoğrafı ortaya çıktı!

Antalya’ya ziyarete gelen Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia (42) Geyiksivrisi Dağı’na çıktı. Annesine en son mesajında dağda olduğunu söyleyen Kryvosheia’dan 16 gün haber alınamaması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Geyiksivrisi Dağı’nda ölü bulunan turistin son fotoğrafı ortaya çıktı!
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1 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’ya tatile gelen Ukrayna uyruklu Yana Kryvosheia (42) ilk olarak Konyaaltı ilçesinde bulunan Geyikbayırı bölgesinde kamp yaptı. Daha sonra 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkan dağ tutkunu ailesine “Zirvedeyim, manzara çok güzel” diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia’dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs’ta tekrar Ukrayna’ya dönmesi beklenen kadın ailesini telaşlandırırken 12 Mayıs’ta Yana’yı aramaya başlayan Antalya polisleri İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE beraber arama gerçekleştirdi.

andarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia’nın cansız bedeni bulunurken sarp ve kayalık alandan cansın bedeni helikopter ile alındı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilen Yana Kryvosheia’nın cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Geyiksivrisi DağıUkraynaTurist
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