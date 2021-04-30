Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?

Getir tam kapanmada hizmet verecek mi?

Covid-19 salgınında artan hasta sayıları sebebiyle 29 Nisan – 17 Mayısıs tarihleri arasında ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Kapanma dün resmen başladı. Bu kapanma sebebiyle vatandaşlar, Getir hizmetinin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

Getir yasakta açık olacak mı? Çalışma saatleri ne?

Bu süreçte Getir vb. Online hizmet veren marketler çalışmaya devam edecek. Yeme-içme yerleri, online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sonuna denk gelen 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat paket servis yapacak. Ramazan ayının bitmesiyle 01.00’a kadar hizmet verebilecektir.

Yasaktan kimler muaf tutulacak?

-TBMM üyeleri ve çalışanları

-Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar

-Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ve işletmeler ( Hava alanı,gümrük,karayolları,huzurevleri,rehabilitasyon merkezleri vb.) buralarda çalışanlar ve ibadethanedeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri,Vefa Sosyal Destek Birimleri,İl/iilçe salgın destek merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay,AFAD ve afet dahilindeki hizmetlerde görevli bulunanlar

-Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları,eczaneler,veteriner klinikleri

-Zorunlu sağlık randevusu olanlar

-İlaç,tıbbi cihaz,tıbbi maske ve dezenfektan üretimi,nakliyesi,satışına ilişkin faaliyetlerde hizmet verenler

-Üretim ve imalar tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve çalışanları

-Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi,sulanması,işlenmesi,ilaçlanması,hasadı,pazarlanmasında çalışan kişiler

-Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç,fide,gübre ürünlerinin satışı yapılan işyerleri ve çalışanları,10. Yurt içi ve dışı taşımacılık hizmeti verenler ve lojistiğini yapan firmalar

-Ürün ya da malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde hizmet verenler, yurt içi ve dışı taşımacılık,depolama ve ilgili faaliyetler dahilinde görevli bulunanlar

-Oteller ve konaklama yerleri ve çalışanları

-Sokak hayvanlarını besleyecek kişiler,hayvan barınakları,çiftlikleri,7486 sayılı genelgede oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri

-İkametinin önü ile sınırlı olarak evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olanlar

-Gazete,dergi,radyo,tv ve intenet medya kuruluşları,medya takip merkezleri,gazete dağıtıcıları

-Sebze,meyve ve su ürünleri toptancı halleri ve çalışanları

-Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımını yapanlar

-Cenaze defin işlemlerinde hizmet verenler

-Doğalgaz,elektrik,petrol sektöründe stratejik olarak görev yapan büyük tesis ve işletmeler ,teknik servis çalışanları

-Kargo,su,gazete, mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları

-Mahalli idarelerin toplu taşıma,temizlik,katı atık,su ve kanalizasyon,karla mücadele,ilaçlama,itfaiye hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personel

-Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve görevlileri

-Yurt,pansiyon,şantiye vb. Toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanlar

-İş sağlığı ve güvenliği ile işyerlerindeki güvenliği sağlayacak kişiler

-Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi bulunanlar ve vasi ya da velileri

-Mahkeme kararınca çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler

-Müsabaka ve kamplara karılacak olan milli sporcular,yöneticiler ve diğer görevliler

-Yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,kuruluş ve iş yerleri ve çalışanları

-ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacaklar ve sınav görevlileri

-İl,ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurullarınca izin verilen,şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinlenme tesisleri ve çalışanları

-Zorunlu müdafi/vekil,duruşma,ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalarak avukatlar

-Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf ya da vekilleri ve mezat salonlarına gidecekler

-Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ve araç muayene randevusu bulunanlar

-MEB EBA LİSE TV MTAL EBA platformunda yayınlanmak üzere bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj işlerini yürütenler,söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayanlar

-Profesyonel site yöneticileri ile apartman ve site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman ya da sitelere gidiş,geliş güzergahıyla sınırlı olarak apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. İşlerini yürütecekler

-İş yerlerinde olan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapmak kaydıyla ikamet sınırlarında evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları

-Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak için at sahipleri,antrenörler,seyisler ve çalışanları

-İlaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak ve bu durumu belgeleyen iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda hizmet verenler

- Nöbetçi noterler ve çalışanları

-10.00,16.00 saatlerinde banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı şube ve personel ile hizmet verecek olanlar