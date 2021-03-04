Getir şimdi Paris'te getirecek

Koronavirüs pandemisini belki de en çok Getir uygulamasına yaradı. Getir uygulamasının kurucusu olan Nazım Salur, ilk kez 2015 yılında Getir’i kurdu. 128 milyon dolarlık yatırımla Getir’i kuran başarılı yatırımcı, dünyanın en büyük kurye uygulaması olmayı başardı. Bu kapsamda önce Londra’da faaliyetlerini başlatan Getir uygulaması, şimdi de Fransa’nın başkenti Paris’te yerleşmeyi hedefliyor. Çok yakın bir zamanda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da hizmet vermeye başlayacak. Bir Türk firması olduğundan dolayı bizlerde firmanın bu atılımından dolayı gurur duyuyoruz ve kendilerine gelecekte başarılar diliyoruz.
Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43