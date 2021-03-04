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Getir şimdi Paris'te getirecek

Koronavirüs pandemisinden dolayı artık insanlar siparişlerini dışardan veriyor. Bu süreçte insanlara en büyük destek Getir uygulamasından geldi. Getir artık Paris’te görev yapacak.

04 Mart 2021 Perşembe 12:43
Getir şimdi Paris'te getirecek
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Koronavirüs pandemisinden dolayı insanlar dışarı çıkamıyor ve uygulamalar üzerinden evine sipariş veriyor. Bu uygulamaların en popüleri ise Getir uygulaması oldu. Pandemi sürecinde adeta yıldızını parlatan Getir uygulaması, önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti, şimdi de Fransa’nın başkenti Paris’te aktif hale geliyor. Türk firması olan Getir, çok yakında tüm Avrupa’yı fethetmeyi planlıyor. Londra’dan sonra Paris’e yerleşen Getir uygulaması, çok yakın bir zamanda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Koronavirüs pandemisini belki de en çok Getir uygulamasına yaradı. Getir uygulamasının kurucusu olan Nazım Salur, ilk kez 2015 yılında Getir’i kurdu. 128 milyon dolarlık yatırımla Getir’i kuran başarılı yatırımcı, dünyanın en büyük kurye uygulaması olmayı başardı. Bu kapsamda önce Londra’da faaliyetlerini başlatan Getir uygulaması, şimdi de Fransa’nın başkenti Paris’te yerleşmeyi hedefliyor. Çok yakın bir zamanda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da hizmet vermeye başlayacak. Bir Türk firması olduğundan dolayı bizlerde firmanın bu atılımından dolayı gurur duyuyoruz ve kendilerine gelecekte başarılar diliyoruz.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43
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Anahtar Kelimeler:
GetirParis
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