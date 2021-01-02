Genç kadın, 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Güvenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kocası cezaevinde olan Özlem K.’nın bebeği ile yaşadığı evden silah sesi geldi. Sesleri duyan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi.

Bebeğinin yanında kanlar içinde bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özlem K.’yı 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Kanından vurulan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde bir tabanca bulundu. Genç kadınınmı ettiği yoksa başka biri tarafından mı vurulduğu incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.