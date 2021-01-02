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Genç kadın, 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde bulundu

Gaziantep'te eşi cezaevinde olan bir kadın, 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde yatarken bulundu. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:04
Genç kadın, 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Güvenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kocası cezaevinde olan Özlem K.’nın bebeği ile yaşadığı evden silah sesi geldi. Sesleri duyan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi.

Bebeğinin yanında kanlar içinde bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özlem K.’yı 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Kanından vurulan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde bir tabanca bulundu. Genç kadının intihar mı ettiği yoksa başka biri tarafından mı vurulduğu incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepGüvenevler MahallesiIntihar
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