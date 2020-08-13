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Genç hemşire evinde ölü bulundu!

Üzücü olay Kütahya'da yaşandı.Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak alışan 30 yaşındaki Onur Sevindir yaşadığı evinde ölü bulundu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:53
Genç hemşire evinde ölü bulundu!
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Üzücü haber Kütahya'dan geldi. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 30 yaşında ki Onur Sevindir isimli hemşireden 2 gün haber alınmadı.


Bu süre boyunca iş arkadaşları Sevindir'e ulaşamadı ve durumdan şüphelendi polise durumu ihbar etti.

İhbar üzerine genç hemşirenin evine giden polisler yardım ile evin kapısını açtı ve Sevindirin yatağında hareketsiz olarak yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede genç hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Sevindirin yattığı yerde içerisinde ilaç bulunan 2 adet şırınga bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 13.08.2020 00:53
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Kütahya
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