Genç adam işe başlayacağı gün yanarak can verdi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen feci olayda, otoparkta park halinde duran otomobil, bilinmeyen bir nedenle alevler içerisinde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç adam alevler içerisinde kaldı

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, LPG takılı olduğu öğrenilen araçta bir erkek cesedi buldu. 25 yaşındaki Ufuk Kızılırmak’a ait olduğu tespit edilen cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak’ın 2 ay önce bölgeye taşındığı ve olay günü bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.