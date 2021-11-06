Gelir İdaresi Başkanlığı'na 13 İlden 750 personel alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı 13 ilde toplamda 750 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlayan duyuru büyük ilgi gördü. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi Gelir İdaresi Başkanlığı 75 personel alımı detaylarını araştırmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Erzurum, Antalya ve Bursa illerine toplamda 750 personelin alınacağı bildirildi.

Başvuruların 15-24 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması istenirken, yapılan duyuruda adaylardan istenen şartlara da yer verildi. Söz konusu alımlar devlet memuru alımı olacağından Devlet Memurları Kanunu’nda istenen genel şartlara uygun olan kişiler başvuru yapabilecek.

Sınav başvuru şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 personel alımı sınavına başvuru yapacak kişilerden istenen şartlar şu şekildedir;

Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin A bendinde yer alan genel şartlara uygun olmak,

En az dört yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu bölümlere denk fakültelerden mezun olmak,

01.01.2021 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevi devamlı olarak yapmaya engel bir durumun olmaması,

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavının P48 türünden 70 ve üzeri puan almak.