Gelinliği kirletip, kadın çalışanı darp ettiler

Adana’da gerçekleşen olay, geçen 29 Ağustos'ta Seyhan ilçesine bulunan bir gelinlik mağazasında yaşandı. İddiaya göre, 15 yıldır satış danışmanı olarak çalışan 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Eylem Ertik 17 Ağustos günü evlilik hazırlığında olan damat M.K.İ. ve eşi İ.İ.'ye 6 bin liraya bir gelinlik kiraladı. Kiralama bedelini ödeyip sözleşme imzalayan çift, Dış çekim yapıp daha sonraki günde gelinliği teslim etmek için mağazaya geldiler. Ancak gelinliği kontrol eden Ertik, gelinliğin sahilde dış çekim yapıldığı için denizden dolayı gelinliğin kötü durumda olduğu gelinlikte kumların olmasından dolayı imzalanan sözleşme gereği gelinliği bu şekilde kabul edemeyeceklerinin belirtti.

Aralarında anlaşamaya çalışan taraflara satış danışmanı 1500 TL verip gelinliği satın almalarını söylemeleri üzerine damat 500 TL verip gelinliği alarak akşam saatlerinde kalan parasını ödeneceğini belirterek dükkândan ayrıldı.

Akşam 17.30'da gelin ve damat yanlarına akrabalarını alıp geldikleri mağazada kendilerinden fazla para alındığını söyleyerek 6500 TL’yi geri talep ettiler. Satış danışmanı sözleşmeyi göstererek iddiaları reddetti.

Danışmanı iten taraflar kadının yere düşmesine sebep olurken ayağa kalkmaya çalışan satış danışmanına dışarıdan içeri giren damat yumruk atarak bununu kırdı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken darp edilen satış danışmanım hastanede tedavi altına alınıp karakola giderek şikâyetçi oldu. Yaşana olaydan sonra 1 aydır çalışamayan ve psikolojik tedavi gören satış danışmanı Eylem Ertik yaşadığı dehşet anlarını atlatamazken şikayetçi olduğu zanlı M.K.İ’nin serbet kalmasıyla bir şok daha yaşadı.

Şoku atlatamayan kadın hala tehdit edildiğini söylerken adaletin yerini bulmasını bekliyor.

