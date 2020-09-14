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Gelinim Mutfakta patlıcan kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışmacılardan birisi Patlıcan Kebabı yapmıştı. Patlıcan ve köfteden oluşan yöresel lezzetin yapılışı ise oldukça kolay.

14 Eylül 2020 Pazartesi 19:02
Gelinim Mutfakta patlıcan kebabı tarifi
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Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da geleneksel lezzetlerden birisi olan Patlıcan Kebabı yemeği yapıldı. Peki Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı İçin gerekli malzemeler neler?


Patlıcan kebabı için gerekli malzemeler bir kilo kadar patlıcan, kıyma, maydonoz, sarımsak, bir adet soğan, iki yemek kaşığı zeytinyağ , biber, domates ve tuz

Patlıcanlar doğrandıktan sonra dilimlenen şekilde tepsiye dizilir. Dizilen patlıcanlar 230 derecede kırk dakika pişirildikten sonra diğer tarafta köftesi hazırlanır. Köfteden yapılan parçalar pişen patlıcanların arasına yerleştirilir. Ardından aralara domates ve biberler yerleştirilir. 220 derece fırında pişirilirerk servise hazırlanır.



Son Güncelleme: 14.09.2020 19:02
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PatlıcankebabıGelinimmutfakta
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