Gelinim Mutfakta patlıcan kebabı tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da geleneksel lezzetlerden birisi olan Patlıcan Kebabı yemeği yapıldı. Peki Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı İçin gerekli malzemeler neler?
Patlıcanlar doğrandıktan sonra dilimlenen şekilde tepsiye dizilir. Dizilen patlıcanlar 230 derecede kırk dakika pişirildikten sonra diğer tarafta köftesi hazırlanır. Köfteden yapılan parçalar pişen patlıcanların arasına yerleştirilir. Ardından aralara domates ve biberler yerleştirilir. 220 derece fırında pişirilirerk servise hazırlanır.
Son Güncelleme: 14.09.2020 19:02