Gelin başı ücretini çok bulan damat kuaförde dehşet saçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmak yasaklanırken 1 Haziran’ın gelmesi ile yeni kademeli normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasite şartı ile düğün kısıtlaması kalktı.

Gaziantep’te bir çift düğün günü hazırlıklarını tamamlarken gelin M.G saç ve makyajını yapmak için Melisa Güner sahibindeki kuaföre gitti.

Düğün saatinin yaklaşması ile kuaföre gelen damat ve yakınları masrafları ödemek için Güner ile konuştu. Fiyatı çok bulan damat ücret için kuaför ile tartışırken parayı ödeyerek ayrılan damat kısa bir süre sonra yeniden düğün arabası ile kuaföre geldi.

Damat ve akrabaları kuaförle tekrar ücret için tartışırken Güner’e tekme tokat vuran damat olay yerinden uzaklaştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken yaralanan Melisa Güner, darp raporu aldı.

Polis damat Y.G ve 4 şüpheliyi gözaltına alırken savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kuaför sahibi adaletin yerini bulmasını isterken çalışanları ile birlikte şiddet gören Güner, şu sözlere yer verdi. “Gelin bizi arayıp, düğün öncesi ağda salonumuzun olup olmadığını sordu, ben de salonumuzun olduğunu fakat verilen paketin dışında ekstra ücrete tabi olduğunu söyledim.” dedi.

Ücreti kabul ettiklerini ve düğün günü salona geldiklerini dile getiren kuaför darp raporu aldığını fakat şiddet yanlısı kişilerin serbest bırakıldığını söyledi. Güner, “O kadar erkek iş yerimize gelerek beni ve çalışan kadınları darbettiler. Ben adaletin yerini bulmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.







