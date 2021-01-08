Gece boyu işkence gören kadın, eşini tüfekle vurarak öldürdü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, servis şoförü olan Ramazan İpek eşi Melek İpek ile bütün gece tartıştı.
İşkence bütün gece devam etti
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan İpek, eşini önce soydu ardından ellerine kelepçe takarak şiddet uygulamaya başladı. Bütün gece devam eden işkence sonrasında eşi Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmesi üzerine Melek İpek, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile vurdu.
Eşini vurduktan sonra 112’yi aradı
Öte yandan Melek İpek’in gördüğü şiddet sonrasında sağ gözünün şişmiş ve morarmış olduğu görüldü.
Son Güncelleme: 08.01.2021 16:10