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Gece boyu işkence gören kadın, eşini tüfekle vurarak öldürdü

Antalya'da eşiyle tartışan Ramazan İpek adlı şahıs, önce eşini soydu sonra da ellerine kelepçe takarak bütün gece şiddet uyguladı. İşkence gören ve ölüm tehdidi alan genç kadın, eşini tüfekle vurarak öldürdü.

08 Ocak 2021 Cuma 16:10
Gece boyu işkence gören kadın, eşini tüfekle vurarak öldürdü
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, servis şoförü olan Ramazan İpek eşi Melek İpek ile bütün gece tartıştı.

İşkence bütün gece devam etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan İpek, eşini önce soydu ardından ellerine kelepçe takarak şiddet uygulamaya başladı. Bütün gece devam eden işkence sonrasında eşi Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmesi üzerine Melek İpek, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile vurdu.

Eşini vurduktan sonra 112’yi aradı

Melek İpek, eşini av tüfeği ile vurduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde Ramazan İpek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada çiftin evde olan iki çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, gördüğü işkence sonrası eşini öldüren Melek İpek gözaltına alınmak üzere merkeze götürüldü.

Öte yandan Melek İpek’in gördüğü şiddet sonrasında sağ gözünün şişmiş ve morarmış olduğu görüldü.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTüfekIşkenceKelepçe
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