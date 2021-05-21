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Gebze'de 2 araç birbirine girdi: yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 araç birbirine girdi. Kaza sonucunda araç sürücüleri yaralanırken olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri gönderildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olarak açıklanırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:40
Gebze'de 2 araç birbirine girdi: yaralılar var
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Kocaeli’de trafik kazası meydana geldi. 2 aracın birbirine girdiği kazada araç sürücülerinin yaralandığı açıklanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastanelere sevk edilirken durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza, Kocaeli Gebze’de meydana geldi. E.F. kontrolündeki 34 DDN 410 plakalı araç ile S.M. kontrolündeki 60 NM 150 plakalı araç kavşakta birbirine girdi. Kaza sonucunda iki aracında sürücüleri yaralanırken yapılan ihbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:40
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KocaeliGebzeTrafik Kazası2 AraçBirbirine GirdiYaralılar Var
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