Gebze'de 2 araç birbirine girdi: yaralılar var

Kocaeli’de trafik kazası meydana geldi. 2 aracın birbirine girdiği kazada araç sürücülerinin yaralandığı açıklanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastanelere sevk edilirken durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza, Kocaeli Gebze’de meydana geldi. E.F. kontrolündeki 34 DDN 410 plakalı araç ile S.M. kontrolündeki 60 NM 150 plakalı araç kavşakta birbirine girdi. Kaza sonucunda iki aracında sürücüleri yaralanırken yapılan ihbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.