Gaziosmanpaşa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga çıkarken olayda üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan tartışma bir anda alevlenerek silahlı kavgaya döndü. Olayda biri kadın üç kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yararlıları hastaneye götürürken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.