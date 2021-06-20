Gaziemir'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte babalarla çocukları yarıştı

Gaziemir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte babalarla çocukları birlikte yarışırken aynı zamanda da eğlendi. Çocukların yaşlarına göre 3 ayrı kategoriye ayrılan yarışmada, babalarla çocuklarının parkurda verdikleri mücadeleyle renklendi.

789 yaş kategorisi olan yarışmada; İlker Fener’le oğlu Kağan 1., Murat Kuzucu’yla kızı Zeynep 2., Hüseyin Şanver’le oğlu Erdem 3. olarak dereceye girdi. .

1011 yaş kategorisinde yarışan İlker Fener’le oğlu Furkan 1., Ali Özgür Çakar’la oğlu Doruk 2., Ramazan Coşkun’la kızı Zeynep 3. olarak dereceye girdi.

12314 yaş kategorisinde yarışan Hüseyin Şanver’le oğlu Eren 1., Erkan Boylu’yla oğlu Emre 2., Murat Başer’le kızı Selin 3. olarak dereceye girdi.

Yarışma sonunda 1. olanlar 500 TL, 2. olanlar 400 TL, 3. olanlarsa 300 TL hediye çeki kazandı.