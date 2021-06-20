İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Gaziemir'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte babalarla çocukları yarıştı

Gaziemir Belediyesi Babalar Günü’ne özel etkinlik düzenledi. Belediye’nin düzenlediği etkinlikte babalarla çocukları zorlu parkurlarda birlikte yarıştı. İşte o güzel etkinliğin detayları…

20 Haziran 2021 Pazar 15:45
Gaziemir'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte babalarla çocukları yarıştı
Takip Et:

Gaziemir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte babalarla çocukları birlikte yarışırken aynı zamanda da eğlendi. Çocukların yaşlarına göre 3 ayrı kategoriye ayrılan yarışmada, babalarla çocuklarının parkurda verdikleri mücadeleyle renklendi.

789 yaş kategorisi olan yarışmada; İlker Fener’le oğlu  Kağan 1., Murat Kuzucu’yla kızı Zeynep 2., Hüseyin Şanver’le oğlu Erdem 3. olarak dereceye girdi. .

1011 yaş kategorisinde yarışan İlker Fener’le oğlu Furkan 1., Ali Özgür Çakar’la oğlu Doruk 2., Ramazan Coşkun’la kızı Zeynep 3. olarak dereceye girdi.

12314 yaş kategorisinde yarışan Hüseyin Şanver’le oğlu Eren 1., Erkan Boylu’yla oğlu Emre 2., Murat Başer’le kızı Selin 3. olarak dereceye girdi.

Yarışma sonunda 1. olanlar 500 TL, 2. olanlar 400 TL, 3. olanlarsa 300 TL hediye çeki kazandı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Izmir Gaziemirde Babalar Günü EtkinliğiGaziemirde Babalarla çocukların Yarıştığı Etkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!

Popüler Haberler

ATV canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı
21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışında neler var?
21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7'de 21 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Alışveriş kredisini kimler alabilir? 2021 Alışveriş kredisi nasıl kullanılır?
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Rüyada araba görmek neye işaret eder?
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Haziran 2021 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
Yaralı Kalbim konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.