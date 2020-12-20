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Gaziantep'teki patlamada yaşamını yitiren talihsiz kadın memleketinde toprağa verilecek

Gaziantep'te bir özel hastanenin yoğum bakım servisinde oksijen cihazının patlaması ile çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden 56 yaşındaki Naciye Ulukütük yarın toprağa verilecek.

20 Aralık 2020 Pazar 01:38
Gaziantep'teki patlamada yaşamını yitiren talihsiz kadın memleketinde toprağa verilecek
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Geçtiğimiz gün yaşanan acı olay Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım bölümünde oksijen cihazı sebebi ile patlama meydana gelmişti. Patlama nedeni ile çıkan yangında koronavirüs tedavisi gören dokuz hasta hayatını kaybetmişti.

Patlama sırasında hayatını kaybeden kişilerin isimleri Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Elif Akgül (85), Fethiye Kırca (78), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Naciye Ulukütük (56) olarak açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden hastalardan 56 yaşındaki Naciye Ulukütük, memleketi olan Kahramanmaraş Pazarcık’ta yarın toprağa verilecek. Talihsiz kadın, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanması nedeni ile oksijen cihazına bağlanmış.



Son Güncelleme: 20.12.2020 01:38
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepPatlama
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