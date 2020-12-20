Gaziantep'teki patlamada yaşamını yitiren talihsiz kadın memleketinde toprağa verilecek

Geçtiğimiz gün yaşanan acı olay Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım bölümünde oksijen cihazı sebebi ile patlama meydana gelmişti. Patlama nedeni ile çıkan yangında koronavirüs tedavisi gören dokuz hasta hayatını kaybetmişti.

Patlama sırasında hayatını kaybeden kişilerin isimleri Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Elif Akgül (85), Fethiye Kırca (78), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Naciye Ulukütük (56) olarak açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden hastalardan 56 yaşındaki Naciye Ulukütük, memleketi olan Kahramanmaraş Pazarcık’ta yarın toprağa verilecek. Talihsiz kadın, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanması nedeni ile oksijen cihazına bağlanmış.