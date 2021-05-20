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Gaziantep’te zincirleme kaza! 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen zincirleme kaza sonucu 3 otomobil birbirine girdi. Kaza sırasında otomobillerde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:35
Gaziantep’te zincirleme kaza! 2 ölü, 8 yaralı
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Gaziantep’te sabah assatlerinde meydana gelen zincirleme kaza paniğe yol açtı. 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kaza sırasında otomobillerin içerisinde bulunan birçok kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Gaziantep - Nurdağı yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışmasının ardından diğer bir otomobilin de kazaya girişmesiyle beraber zincirleme kaza oluşturucan 3 otomobil tanınamaz hale geldi.  

İhbarlar üzerine bölgeye birçok polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında ambulansların içerisinde yer alan 1 çocuk hayatını kaybetti. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 8 kişi de yaralandı. Kaza üzerine soruşturmalar devam etmekte. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepNurdağıZincirleme Kaza2 ölü8 Yaralı3 Otomobil
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