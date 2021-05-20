Gaziantep’te zincirleme kaza! 2 ölü, 8 yaralı

’te sabah assatlerinde meydana gelenpaniğe yol açtı.in birbirine girdiği zincirleme kaza sırasında otomobillerin içerisinde bulunan birçok kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Gaziantep -yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışmasının ardından diğer bir otomobilin de kazaya girişmesiyle beraber zincirleme kaza oluşturucan 3 otomobil tanınamaz hale geldi.

İhbarlar üzerine bölgeye birçok polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında ambulansların içerisinde yer alan 1 çocuk hayatını kaybetti. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 8 kişi de yaralandı. Kaza üzerine soruşturmalar devam etmekte.