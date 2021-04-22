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Gaziantep'te yem fabrikasında yangın meydana geldi

Gaziantep'e bağlı Oğuzeli ilçesinde bulunan bir yem fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

22 Nisan 2021 Perşembe 02:58
Gaziantep'te yem fabrikasında yangın meydana geldi
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Gaziantep’e bağlı Oğuzeli ilçesinde bulunan bir yem fabrikasında yangın meydana geldi kısa sürede büyüyen yangın çevredekileri korkuturken yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Gaziantep’te geç saatlerde meydana gelen yangın Oğuzeli ilçesinde bulunan Havaalanı Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Açık olmadığı öğrenilen yem fabrikasından çıkan dumanları gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre içinde yangını etkisiz hale getirdi.

Yem fabrikasın içinde bulunana yemler yangın sebebi ile kullanılamaz hale gelirken depoda bulunan bir kamyonda alevlerin etkisi altında kaldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 02:58
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangın
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