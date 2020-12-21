Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!

’te özel bir hastaneninyoğun bakım ünitesinde meydana gelen yüksek akım oksijen cihazlarından kaynaklısonucunda can kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan yangın ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne nakledilen 72 yaşındaki Hamo Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hamo Aslan’ın hayatını kaybetmesi sonrasında, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen yangın sebebiyle meydana gelen can kaybı 11’e çıktı. Dün yapılan açıklamalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.