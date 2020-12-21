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Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!

Gaziantep'te yer alan SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpü yüksek akımı nedeniyle Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangında can kaybı 11'e yükseldi. Yangından çıkarılarak farklı bir hastaneye sevk edilen hasta müdahalelere rağmen hayatını kaybetti...

21 Aralık 2020 Pazartesi 05:29
Gaziantep'te yaşanan oksijen tüpü yangınında can kaybı 11'e yükseldi!
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Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yüksek akım oksijen cihazlarından kaynaklı yangın sonucunda can kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan yangın ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne nakledilen 72 yaşındaki Hamo Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hamo Aslan’ın hayatını kaybetmesi sonrasında, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen yangın sebebiyle meydana gelen can kaybı 11’e çıktı. Dün yapılan açıklamalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 05:29
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangınOksijen Tüpü FaciasıCovid-19
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