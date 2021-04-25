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Gaziantep’te yangın!

Gaziantep’te gece saatlerinde bir metruk binada yangın meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla beraber 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 00:18
Gaziantep’te yangın!
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Gaziantep’te yer alan Kozluca Mahallesi’nde akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. 2 katlı metruk binada başlayan yangın, büyüyerek etrafta paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla beraber yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Binanın giriş katında çıktığı düşünülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte. Binada meydana gelen yangına madde bağımlılarının sebebiyet verdiği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangınMadde BağımlılarıKozluca Mahallesi
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