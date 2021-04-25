Gaziantep’te yangın!

25 Nisan 2021 Pazar 00:18
Gaziantep
’te yer alan Kozluca Mahallesi
’nde akşam saatlerinde büyük bir yangın
meydana geldi. 2 katlı metruk binada başlayan yangın, büyüyerek etrafta paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla beraber yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Binanın giriş katında çıktığı düşünülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte. Binada meydana gelen yangına madde bağımlıları
nın sebebiyet verdiği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 00:18
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