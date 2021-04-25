Gaziantep’te yangın!

’te yer alan’nde akşam saatlerinde büyük birmeydana geldi. 2 katlı metruk binada başlayan yangın, büyüyerek etrafta paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla beraber yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Binanın giriş katında çıktığı düşünülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte. Binada meydana gelen yangınanın sebebiyet verdiği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.