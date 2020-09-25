Gaziantep'te traktör römorkundan düşen 2 kişi yaralandı!

Gaziantep’te yaşanan olayda bir kişi gece saatlerinde traktör römorkundan düşerek yaralandı. Yapılan açıklamalarda düşen vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı ve tedavisine İslahiye Devlet Hastanesinde devam edildiği aktarıldı.

Alınan bilgilere göre, olay gece saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesinde meydana geldi. Z.K. (44) hakimiyetinde ki 27 BED 76 plakalı traktör tarlada ilerlerken römorkta bulunan yolcu G.K. ve Z.A .manevra sonrasında römorktan düşerek yaralandı. Çağrılan 12 ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.