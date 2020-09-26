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Gaziantep'te Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi! Cumhurbaşkanı'nın sonradan katılığı festivale Türk pilotlar damga vurdu!

Geçtiğimiz gün Gaziantep'te gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Solo Türk ve Türk Yıldızları damga vurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte hava gösterisinde bulunan pilotlar, göğe ay ve yıldız çizdi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 15:04
Gaziantep'te Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi! Cumhurbaşkanı'nın sonradan katılığı festivale Türk pilotlar damga vurdu!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyareti öncesinde şehirde büyük bir uçuş gösterisi sergilendi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlenen Gaziantep’te, uçuş gösterisi yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti.

Havada birçok estetik hareketle izleyenleri kendine hayran bırakan pilotlar, havada Türk Bayrağı resmetti. Tüm halkın dikkatle izlediği gösteri, festivale büyük bir renk kattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da festivale katılarak, programda yer aldı.

İşte Türk Yıldızlarının o gösterilerinde kareler


 



Son Güncelleme: 26.09.2020 15:04
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanGaziantepHavacılık Uzay Ve Teknoloji Festivali
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