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Gaziantep'te müstakil evde yangın çıktı: 2 ölü

Gaziantep Nizip'te müstakil bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından bir saatte söndürülen yangın nedeni ile evde bulunan 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

19 Ocak 2021 Salı 19:24
Gaziantep'te müstakil evde yangın çıktı: 2 ölü
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Gaziantep’e bağlı Nizip ilçesinde müstakil bir evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın sebebi ile evin içinde bulunan iki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep Nizip İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören kişilerin ihbarı ile eve birçok itfaiye ekibi geldi. Bir saat gibi bir sürede söndüren yangının çıktığı evden 4 yaşında Abdurrahman Alalu ve 2 yaşındaki Ahmet Alalu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İki küçük çocuk vücutlarında oluşan ağır yanıklar nedeni ile kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangınNizip
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