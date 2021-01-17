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Gaziantep'te metruk binanın tavanı çöktü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te metruk binanın çöktüğü açıklandı. Binada yaşayan aileden 3 kişi kendi çabaları ile molozlardan kurtulurken yaşlı kadının ağır yaralandığı açıklandı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

17 Ocak 2021 Pazar 20:49
Gaziantep'te metruk binanın tavanı çöktü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Gaziantep’te yaşanan olayda nedeni bilinmeyen bir sebeple metruk bina çöktü. Çöken binada yaşayan yabancı uyruklu aileden 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Savcılı mahallesinde gerçekleşti. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir ailenin kaldığı metruk binada nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı tavan çöktü ve aile molozların altında kaldı. Molozların altında kalan 4 kişiden Muhammed Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi molozlar altında kendi başlarına kurtulurken anneleri 60 yaşında ki Fatma Rahman sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çağrılması üzerine kurtarma çalışması başlatan ekipler yaşlı kadını molozların altından kurtardı.

Durumu ağır olan Fatma Rahman’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:49
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GaziantepBinaçöktü4 Yaralı
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