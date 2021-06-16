Gaziantep'te kurşunların isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti!

Gaziantep’te yaşanan son dakika açıklamalarında cadde üzerinde silahla vurulan esnafın hayatını kaybettiği açıklandı. Tartışma sonrasında yaşandığı belirlenen olay sonrasında gözaltılar olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi. Oktay Danabaş, dükkanının önüne aracını park eden M.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.Y. silahı ile rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Oktay Danabaş olay yerine hayatını kaybederken çevrede bulunan esnaflar M.Y.’yi darp etti.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri gönderilirken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.