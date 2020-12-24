Gaziantep'te koronovirüs cezaları artarken oluşan kalabalık büyük tehdit oluşturuyor!

Gaziantep’te Koronavirüs Salgınında Büyük Kalabalık İnsanları Tedirgin Ediyor!

Gaziantepli vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığından tam 452 kişiye idari para cezası kesildi. Salgının ve cezaların olmasına rağmen kentteki çarşı bölgelerinde insan yoğunluğunun bulunduğu gözlemleniyor.

Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Gaziantep’te, çarşıların olduğu Gaziler Caddesi’nde halk, sosyal mesafe kurallarına uymayarak, alışverişlerine devam ediyorlar. Bazı vatandaşların maskelerini çene altlarına indirerek veya kollarına takarak gezdikleri caddede görevli polisler, düzgün kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarına devam ediyorlar.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 452 kişiye idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde, maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 148 kişi ise uyarıldı.