İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Gaziantep'te koronovirüs cezaları artarken oluşan kalabalık büyük tehdit oluşturuyor!

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan kaç kişiye ceza yazıldı? Gaziantep'te koronavirüs salgınında son durum ne? Vatandaşlar Gaziantep'te kaç kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda kaç kişinin idari para cezası aldığını araştırıyorlar.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:59
Gaziantep'te koronovirüs cezaları artarken oluşan kalabalık büyük tehdit oluşturuyor!
Takip Et:

Gaziantep’te Koronavirüs Salgınında Büyük Kalabalık İnsanları Tedirgin Ediyor!

Gaziantepli vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığından tam 452 kişiye idari para cezası kesildi. Salgının ve cezaların olmasına rağmen kentteki çarşı bölgelerinde insan yoğunluğunun bulunduğu gözlemleniyor.

Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Gaziantep’te, çarşıların olduğu Gaziler Caddesi’nde halk, sosyal mesafe kurallarına uymayarak, alışverişlerine devam ediyorlar. Bazı vatandaşların maskelerini çene altlarına indirerek veya kollarına takarak gezdikleri caddede görevli polisler, düzgün kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarına devam ediyorlar.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 452 kişiye idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde, maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 148 kişi ise uyarıldı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepKoronavirüsGaziantepte Koronavirüs Kalabalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etli ekmek sipariş edip 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
Etli ekmek sipariş edip 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni başsavcıları belirledi!
Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni başsavcıları belirledi!
Sobadan çıkan yangında yatağa bağımlı yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Sobadan çıkan yangında yatağa bağımlı yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bilim kurulu toplantısı başladı! Gözler Bakan Koca'da
Bilim kurulu toplantısı başladı! Gözler Bakan Koca'da
Bitlis'te feci kaza! Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi
Bitlis'te feci kaza! Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi
Osmaniye'de hakkında 18 yıl hapis cezası verilen firari şahıs yakalandı
Osmaniye'de hakkında 18 yıl hapis cezası verilen firari şahıs yakalandı

Popüler Haberler

Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Kayra Orta dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı? Seda Bakan geri döner mi?
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Gerçek adı ne? Selin Genç oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Nokia Akıllı TV özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
AÖL sınavına eski kimlikle girilebilir mi? AÖL sınavlarında kimlik ibrazı zorunlu mu?
Evde lezzetli ve kolay ekmek tarifi
2020 Bim Market iş başvuru formu
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisinin Zeynep'i Tuğçe Açıkgöz'ün hayat hikayesi!
Alev Alev dizisi Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.