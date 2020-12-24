Gaziantep'te koronovirüs cezaları artarken oluşan kalabalık büyük tehdit oluşturuyor!

Gaziantep’te Koronavirüs Salgınında Büyük Kalabalık İnsanları Tedirgin Ediyor!
Gaziantepli vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığından tam 452 kişiye idari para cezası kesildi. Salgının ve cezaların olmasına rağmen kentteki çarşı bölgelerinde insan yoğunluğunun bulunduğu gözlemleniyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 452 kişiye idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde, maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 148 kişi ise uyarıldı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 19:59