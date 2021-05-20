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Gaziantep'te kontrolden çıkan araç menfeze düştü

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç taklalar atarak menfezden aşağıya düştü. Araçta bulunan 7 kişiden 4'ünün yaralandığı kazada yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:21
Gaziantep'te kontrolden çıkan araç menfeze düştü
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Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç taklalar attıktan sonra menfeze düştü. Araç içinde bulunan dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Gaziantep’e bağlı Şahinbey ilçesi Tutluk Yeşilvadi yolunda yaşandı. Abdurrahman D.’nin kullandığı 27 UM 828 plakalı araç seyir halinde iken sürücünün hakimiyeti kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak menfeze düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan 7 kişiden 4’ünün yaralandığını bildirdi. Yaralanan 4 kişiden ise 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Kaza ile ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKaza
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