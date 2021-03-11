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Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulunuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sobalar sebebiyle karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanabileceği tespit edildi. Belediye tarafından vatandaşların dikkatli olması hususunda duyuru yapıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:10
Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulunuldu
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Gaziantep’in İslahiye ilçesi civarlarında son günlerde görülen rüzgar sonucunda soba zehirlenmelerinin yaşanabileceği tespit edildi. İslahiye Belediyesi tarafından hoparlör üzerinden halkın şiddetli rüzgar sebebiyle soba zehirlenmesine maruz kalabileceği ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiği duyuruldu. Karbonmonoksit zehirlenmesinin görülebileceği ifade edilirken duruma şiddetli rüzgarın sebebiyet verdiği dile getirildi. Gece saatlerinde sobalara kömür atılmamasının gerektiği vurgulandı. İslahiye Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden de uyarılarda bulunuldu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:10
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GaziantepIslahiyeşiddetli RüzgarSoba ZehirlenmesiKarbonmonoksit Zehirlenmesi
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