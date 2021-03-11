Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulunuldu

11 Mart 2021 Perşembe 22:10
Gaziantep
’in İslahiye ilçesi civarlarında son günlerde görülen rüzgar sonucunda soba zehirlenmelerinin yaşanabileceği tespit edildi. İslahiye Belediyesi tarafından hoparlör üzerinden halkın şiddetli rüzgar
sebebiyle soba zehirlenmesi
ne maruz kalabileceği ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiği duyuruldu. Karbonmonoksit zehirlenmesi
nin görülebileceği ifade edilirken duruma şiddetli rüzgarın sebebiyet verdiği dile getirildi. Gece saatlerinde sobalara kömür atılmamasının gerektiği vurgulandı. İslahiye Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden de uyarılarda bulunuldu.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:10
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