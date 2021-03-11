Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulunuldu

’in İslahiye ilçesi civarlarında son günlerde görülen rüzgar sonucunda soba zehirlenmelerinin yaşanabileceği tespit edildi. İslahiye Belediyesi tarafından hoparlör üzerinden halkınsebebiylene maruz kalabileceği ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiği duyuruldu.nin görülebileceği ifade edilirken duruma şiddetli rüzgarın sebebiyet verdiği dile getirildi. Gece saatlerinde sobalara kömür atılmamasının gerektiği vurgulandı. İslahiye Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden de uyarılarda bulunuldu.