İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2.500 paket kaçak sigaraya el konuldu!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen operasyon ile 2 bin 500 paket kaçak sigaraya el koyuldu. Operasyon sonrasında soruşturma başlatılacağı ve operasyonların devam edeceği belirtildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:40
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2.500 paket kaçak sigaraya el konuldu!
Takip Et:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyon sonrasında Şehitkamil ilçesinde 2.500 paket kaçak sigara el geçirildi.


Alınan istihbarat sonrasında Şehitkamil ilçesinde belirli yerleri araştırmaya başlayan ekipler kanıtları bulduktan sonra eşzamanlı operasyon yapma kararı aldı. Şehitkamil ilçesinde pek çok noktaya yapılan baskınlar sonrasında 2.500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İhbar ve istihbaratları değerlendiren KOM Şube polisleri Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta saklı olan 2 bin 500 paket kaçak sigaraya el koyan emniyet güçleri konu ile ilgili detaylı araştırma yapılacağını dile getirdi. Araç şoförü göz altına alınırken anayasanın 5607. SKM kanunu gereğince konu hakkında soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 12.08.2020 14:40
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den son dakika hava harekâtı açıklaması! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den son dakika hava harekâtı açıklaması! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Polis denetimlerinde Covid-19 olan 3 kişi yakalandı
Polis denetimlerinde Covid-19 olan 3 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı'ndan Eren Bülbül paylaşımı
Cumhurbaşkanı'ndan Eren Bülbül paylaşımı
Üvey babadan 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar! Anne ve kızı yardım bekliyor
Üvey babadan 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar! Anne ve kızı yardım bekliyor
Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı
Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı
Gürültüye koşan mahalleli gördüklerine inanamadı
Gürültüye koşan mahalleli gördüklerine inanamadı

Popüler Haberler

BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 11 Ağustos 2020
Destek yeniden arttı! Devletten ev sahibi olmak isteyenlere 30 bin liralık hibe!
La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? Dizi yeni sezonu kaç bölüm olacak?
La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman başlayacak? Diziye yeni katılan oyuncular kimler? Yeni sezonda konu ne olacak?
Özcan Deniz Kral dizisi için Burak Deniz ile anlaştı
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Türkcell ve Türk Telekom yeni bir iş ilanı ile 3 Bin TL maaşla personel alımı yapacak
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.