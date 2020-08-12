Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2.500 paket kaçak sigaraya el konuldu!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü operasyon sonrasında Şehitkamil ilçesinde 2.500 paket kaçak sigara el geçirildi.

Alınan istihbarat sonrasında Şehitkamil ilçesinde belirli yerleri araştırmaya başlayan ekipler kanıtları bulduktan sonra eşzamanlı operasyon yapma kararı aldı. Şehitkamil ilçesinde pek çok noktaya yapılan baskınlar sonrasında 2.500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İhbar ve istihbaratları değerlendiren KOM Şube polisleri Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta saklı olan 2 bin 500 paket kaçak sigaraya el koyan emniyet güçleri konu ile ilgili detaylı araştırma yapılacağını dile getirdi. Araç şoförü göz altına alınırken anayasanın 5607. SKM kanunu gereğince konu hakkında soruşturma başlatıldı.