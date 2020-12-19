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Gaziantep'te hastane yoğun bakımında patlama! Ölen 8 kişinin isimleri belli oldu

Gaziantep'teki Özel Sanko Hastanesi'nin yoğun bakın ünitesinde patlama meydana geldi. Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde patlamadan dolayı yangın çıktı. Yangın da 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle ölen kişilerin isimleri de belli oldu. İşte detaylar..

19 Aralık 2020 Cumartesi 10:12
Gaziantep'te hastane yoğun bakımında patlama! Ölen 8 kişinin isimleri belli oldu
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Gaziantep'te özel birim olarak faaliyet gösteren 'Özel Sanko Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım bölümünde yüksek akım nedeniyle oksijen sistemine etki eden patlama saat 04.45'te gerçekleşti. Patlamadan dolayı çıkan yangında 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Yaşanan faciadan hemen sonra hastane personeli ve Gaziantep itfaiyesi yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken yangında yaralanan 11 kişi ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri ise şöyle:

Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) 

Hastane tarafından yapılan açıklamada yoğun bakım tedavisinde bir diğer 14 hastanın başka hastanelere aktarıldığı belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI!

Diğer taraftan yaşanan facianın hemen ardından Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada özel hizmet alanında faaliyet gösteren Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sabaha karşı saat 04.45’te sıralarında oksijen temin eden solunum cihazında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı ve tedavileri devam eden 20 yataklı yoğun bakım servisindeki 19 hastadan 8’inin patlama sonucu hayatını kaybettiği ve 11 hastanın da çevrede bulunan diğer hastanelere nakledildiği bildirildi. Yangın kaynaklı başka yaralıların aktarıldığı açıklamada olay yeri incelemelerin devam ettiği belirtildi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 10:12
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GaziantepÖzel Sanko HastanesiPatlamaölenlerin Isimleri
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