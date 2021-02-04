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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi tutuklandı!

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi fiziki ve teknik takibe alınarak operasyonla yakalandı. 13 kişiden 10'u tutuklanırken 3'üde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04 Şubat 2021 Perşembe 23:20
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi tutuklandı!
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan 10 Kişi Tutuklandı!

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenleri para karşılığı kent merkezine getiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık olarak ay ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin adreslerini ve kimliklerini belirlediler.

Kentteki 13 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapan ekipler, 13 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan 10’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar. Diğer 3 şahısta adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 23:20
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