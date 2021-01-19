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Gaziantep'te Gıda Toptancılar Sitesinde yangın çıktı!

Gaziantep Gıda Toptancılar Sitesi(GATEM)'de yangın çıktı. Bir binada çıkan yangına kısa sürede müdahale edilirken yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı açıklandı. Yangında yaralanan olmaması sevindirdi.

19 Ocak 2021 Salı 20:44
Gaziantep'te Gıda Toptancılar Sitesinde yangın çıktı!
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Gaziantep’te bulunan Gıda Toptancılar Sitesi (GATEM)’de bir binada yangın çıktı. Binada çıkan yangına kısa sürede müdahale edilirken yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı açıklandı.

GATEM’de çıkan yangında hırdavat malzemeleri toptancısı olduğu belirlenen bir esnafın dükkanında yangın çıktı. Yangının nedeni bilinmezken kısa sürede yangın tüm binayı etkisi altına aldı. Olayda yaralanan olmadığı açıklanırken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:44
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gıda Toptancılar SitesiGatemYangın
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