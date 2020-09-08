Gaziantep'te feci kaza! 4 ölü 9 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen kazada Nizip’ten Gaziantep’e giden bir araç Skoda markalı bir araç tarafından hatalı bir şekilde sollanınca Tofaş marka bir araç ile burun buruna çarpıştılar. Kaza yapan araç arakasında bulunan sivil bir polis aracı ile bir kamyonet kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca takla attılar.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 9 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan bu korkunç kazada çok sayıda kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti. Kişilerden Topaş marka araçtaki iki çocuk toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Bir süre kaza yeri trafiğe kapatılırken kaza yapan araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

