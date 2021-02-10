Gaziantepte depremle sallandı

Son dakika haberine göre'in Şahinbey ilçesinde derinliği 1.1 km olan 2.9 büyüklüğündekihalkın panik olmasına neden oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde saat 14:40 sularında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son zamanlarda artan depremler vatandaşları korkuttu.

Ülkemiz son günlerde sık sık depremlerle sallanmaya başladı. Özellikle İzmir'de etkisini gösteren deprem, şimdi de Sivas, Konya ve Gaziantep'te etkisini gösterdi. Son olarak Gaziantep'e bağlı Şahinbey'de 2.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. AFAD'tan yapılan açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığu bildirildi. Yaşanan bu küçük çaplı depremden sonra vatandaşlarımız da korku dolu anlar yaşadı. Bizler de Gaziantep halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha böyle korkutucu ve üzücü felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz.