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Gaziantepte depremle sallandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında vatandaşlarımız büyük bir korku ve panik yaşadı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:31
Gaziantepte depremle sallandı
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Son dakika haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde derinliği 1.1 km olan 2.9 büyüklüğündeki deprem halkın panik olmasına neden oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde saat 14:40 sularında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana  geldi. Son zamanlarda artan depremler vatandaşları korkuttu.

Ülkemiz son günlerde sık sık depremlerle sallanmaya başladı. Özellikle İzmir'de etkisini gösteren deprem, şimdi de Sivas, Konya ve Gaziantep'te etkisini gösterdi. Son olarak Gaziantep'e bağlı Şahinbey'de 2.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. AFAD'tan yapılan açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığu bildirildi. Yaşanan bu küçük çaplı depremden sonra vatandaşlarımız da korku dolu anlar yaşadı. Bizler de Gaziantep halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha böyle korkutucu ve üzücü felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepDeprem
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