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Gaziantep'te Cinayet İddiası! Duygu Delen'in Ölümünün Arkasında Ne Var?

Gaziantep'te yaşanan intihar olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 17 yaşındaki genç kızın intihar ettiği olayın cinayet olmadığını iddia eden genç kızın arkadaşları, sosyal medyada arkadaşlarının hakkını aradı.

14 Ağustos 2020 Cuma 22:06
Gaziantep'te Cinayet İddiası! Duygu Delen'in Ölümünün Arkasında Ne Var?
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Dün Gaziantep’te yaşanan bir kazada Duygu Delen adlı kişi balkondan düşerek öldü. Olay Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinde meydana geldi. Dengesini kaybettiği söylenen 17 yaşındaki genç kız bu denge kaybının ardından balkondan aşağıya düştü.


Olay hakkında birçok tartışma meydana gelirken Duygu Delen’in arkadaşları Delen’in ölümünün intihar olmadığını savundu. Olayın intihar olmasına karşı çıkan Delen’in arkadaşları, sosyal medyada başlattıkları başlık ile arkadaşlarının hakkını aramaya koyuldu.

17 yaşındaki genç kızın arkadaşı olarak açıklamalarda bulunan genç, Duygu’nun eski arkadaşının Mehmet Kaplan olduğunu ve onunlar şiddetli bir ilişki yaşadıkları için ayrıldıklarını açıkladı. Duygu’yu Mehmet Kaplan’ın tehdit ettiğini ifade eden Delen’in arkadaşı, Duygu’nun bu nedenler Mehmet Kaplan’a ait olan eve gittiğini öne sürdü. Kız arkadaşının vücudunda darbe izlerinin bulunduğuna dikkat çeken Delen’in arkadaşı, Mehmet Kaplan’ın uyuşturucu bağımlısı biri olduğunu ve daha önce trafik kazası yaparak bir kadını öldürdüğünü aktardı. Kaplan’ın ailesinin ileri gelen bir aile olduğu için korunduğunu aktaran genç, Duygu’nun intihar etmediğini iddia ederken, bu olayın daha detaylı araştırılması gerektiğini belirtti.

Daha önce de bir kadını öldürmüş

Duygu Delen’in ölümünden sorumlu tutulan Mehmet Kaplan 2019 yılında karıştığı bir trafik kazasında alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullanırken yakalanmış ve tutuklanmamıştır. Öte yandan kazada çarptığı Bena Atay hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden kaçmayan Kaplan’ın öğrenci olmasından dolayı da serbest bırakıldığı bilinmektedir.



Son Güncelleme: 14.08.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Duygu DelenMehmet KaplanCinayet
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