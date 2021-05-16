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Gaziantep’te çekirge istilası!

Gaziantep’te büyük bir çekirge istilası meydana geldi, istila yüzlerce dönüm tarım arazisinin etkiledi. İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:44
Gaziantep’te çekirge istilası!
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Gaziantep’in İslahiye ilçesi sınırlarında toplam 6 mahallede çekirge istilası görüldü. İstila sırasında yüzlerce dönümlük tarım arazileri etkilendi. Amanos Dağları yakınlarında bulunan Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinin çekirge istilasından etkilendiği bildirildi. Birçok tarım alanının zarar görmesiyle beraber İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Gerekli incelemeleri ve araştırmaları sürdürerek çekirge istilası görülen bölgelere ilaçlamalar yapıldı.

Çekirge mücadelesinin önüne geçmeyi amaçlayan İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yüz dekar alanın etkilendiği düşünülen istilanın en kısa süre içerisinde sona ermesi bekleniyor. Yapılan ilaçlamalar sonucunda çekirge istilasının önüne geçilmesi planlanıyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepIslahiyeAmanos Dağlarıçekirge Istilası
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