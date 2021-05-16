Gaziantep’te çekirge istilası!

’in İslahiye ilçesi sınırlarında toplam 6 mahalledegörüldü. İstila sırasında yüzlerce dönümlük tarım arazileri etkilendi.yakınlarında bulunan Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinin çekirge istilasından etkilendiği bildirildi. Birçok tarım alanının zarar görmesiyle beraber İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Gerekli incelemeleri ve araştırmaları sürdürerek çekirge istilası görülen bölgelere ilaçlamalar yapıldı.

Çekirge mücadelesinin önüne geçmeyi amaçlayan İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yüz dekar alanın etkilendiği düşünülen istilanın en kısa süre içerisinde sona ermesi bekleniyor. Yapılan ilaçlamalar sonucunda çekirge istilasının önüne geçilmesi planlanıyor.

