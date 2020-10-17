Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!

Gaziantep Şehit kamil ilçesinde bomba alarmı verildi.
İlçede bulunan bir polis amirliği karşısına park etmiş bir araç ve aracın altında duran çanta dikkatleri çekti. Aracın olduğu yerden hızlıca uzaklaşan bir şahıs gören çevreki vatandaşlar hemen durumu polise ihbar etti. Ve olay yerinden kaçan şahsın eşgali ve kaçtığı aracın plakası polise bildirildi.
3 PARÇA HALİNDE YAKLAŞIK 1,2 KİLOGRAM
Ekipler tarafından yapılan açıklamada çanta içerisinde imha edilen bombanın yaklaşık 1,2 kilogram olduğu ve 3 parça halinde zaman ayarlı olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polis amirliği karşısında tespit edilen şüpheli araç altındaki çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi” denildi.