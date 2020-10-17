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Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep Şehit Kamil ilçesinde polis karakolu karşısında park halindeki bir aracın içinde bulunan çantada bomba tespit edildiği ve bombanın imha edildiği duyuruldu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:52
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
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Gaziantep Şehit kamil ilçesinde bomba alarmı verildi.

İlçede bulunan bir polis amirliği karşısına park etmiş bir araç ve aracın altında duran çanta dikkatleri çekti. Aracın olduğu yerden hızlıca uzaklaşan bir şahıs gören çevreki vatandaşlar hemen durumu polise ihbar etti. Ve olay yerinden kaçan şahsın eşgali ve kaçtığı aracın plakası polise bildirildi. 


İhbardan sonra alarma geçen ekipler bölgeyi hemen kapattı ve güvenlik çemberine alıp bomba imha ekibini beklemeye başladı. Şüpheli araç ve çantanın olduğu bölgeye gelen imha ekipleri yapmış olduğu çalışmada çanta içinde bulunan bombayı imha etti.

3 PARÇA HALİNDE YAKLAŞIK 1,2 KİLOGRAM

Ekipler tarafından yapılan açıklamada çanta içerisinde imha edilen bombanın yaklaşık 1,2 kilogram olduğu ve 3 parça halinde zaman ayarlı olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polis amirliği karşısında tespit edilen şüpheli araç altındaki çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi” denildi.

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:52
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepBomba IhbarıBomba Imha Edildi
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