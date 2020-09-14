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Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı

Gaziantep'te yakınları koronavirüsten ölen bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak yoğun bakımı bastı. Olayda 4 polis hafif şekilde yaralandı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:30
Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı
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Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yakınlarının koronavirüs nedeniyle vefat etmesi sonrasında, hastane çalışanlarını sorumlu tutan bir grup yoğun bakım servisini basarak görev başındaki doktora saldırdı.

Yoğun bakım servisini bastılar


Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Halil K.’nın yakınları, yakınlarının ölümünde hastane ihmali olduğunu iddia ederek yoğun bakım servisini basarak doktora saldırdılar. Yoğun bakım servisinin camlarını kıran grup, birçok tıbbi malzemeye de zarar verdi.

4 polis yaralandı

Hastanedeki diğer kişiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı ancak havaya ateş açarak dağıtabildi. Yaşanan arbede de 4 polis hafif olarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişi de gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:30
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞehitkamil
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