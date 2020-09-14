Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yakınlarının koronavirüs nedeniyle vefat etmesi sonrasında, hastane çalışanlarını sorumlu tutan bir grup yoğun bakım servisini basarak görev başındaki doktora saldırdı.
Yoğun bakım servisini bastılar
4 polis yaralandı
Hastanedeki diğer kişiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı ancak havaya ateş açarak dağıtabildi. Yaşanan arbede de 4 polis hafif olarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 13:30