Gaziantep'te acemi hırsız suç üzerinde yakalandı!

Gaziantep’te yaşanan hırsızlık olayında bağ evine hırsızlık yapmak için giren kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken hırsızın üzerinde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve çok sayıda anahtar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mahallesinde gerçekleşene hırsızlık olayında bir vatandaşın bağ evine girerek hırsızlık yapmak isteyen bir kişi suç üzerindeyken yakalandı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan hırsız üst araması sonrasında çok sayıda anahtar ve uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.