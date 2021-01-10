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Gaziantep'te acemi hırsız suç üzerinde yakalandı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında bir kişi bağ evini soymak isterken jandarma ekipleri tarafından suç üzeri yakalandı. Hırsızın üzerinde yapılan arama sonrasında çok sayıda anahtar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

10 Ocak 2021 Pazar 17:16
Gaziantep'te acemi hırsız suç üzerinde yakalandı!
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Gaziantep’te yaşanan hırsızlık olayında bağ evine hırsızlık yapmak için giren kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken hırsızın üzerinde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve çok sayıda anahtar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mahallesinde gerçekleşene hırsızlık olayında bir vatandaşın bağ evine girerek hırsızlık yapmak isteyen bir kişi suç üzerindeyken yakalandı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan hırsız üst araması sonrasında çok sayıda anahtar ve uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepHırsızlıkAcemi
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