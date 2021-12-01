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Gaziantep'te 3 aylık bebeğini darp eden cani babanın ifadesi ortaya çıktı!

Gaziantep'te yaşayan Yunus Göç isimli bir babanın 3 aylık bebeğini darp etmesi sonucu bebek beyin tramvası teşhisiyle yoğun bakıma alınırken gözaltına alınan cani babanın savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:14
Gaziantep'te 3 aylık bebeğini darp eden cani babanın ifadesi ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz günlerde gizli kamera kaydıyla 3 aylık bebeğini öldüresiye darp ettiğine dair görüntüler ortaya çıkan ve yakalanarak gözaltına alınan Yunus Göç'ün savcılıkta verdiği ifadesi kan dondurdu.

Görüntülerin kamuoyunda ortaya çıkması sonrası tüm Türkiye'nin tepkilerini üzerine çeken Yunus Göç isimli baba yakalanarak gözaltına alınırken, 3 aylık talihsiz bebeğin hastanede yoğun bakım ünitesinde tramvaya bağlı beyin kanaması tedavisi gördüğü bildirildi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren küçük Cihan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken cani babanın savcılığa verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde bebeğinin sürekli ağladığı bir anlık öfkeye kapıldığını ve bu yüzden dövdüğünü söylediği hakkında yapılan tüm suçlamaları da kabul ettiğini belirtiği aktarıldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE DÖVDÜM"

Cihan'a mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde söyleyen Yunus Göç'ün mama vereceği sırada ağlamaya başladığını ve susmadığı için de şiddet gösterdiğini belirterek daha önce bebeğini dövmediğini fakat bu olayı yaşadığı içinde çok pişman olduğunu belirten cani baba suçlu olduğunu savcılık karşısında kabul etti. 

EŞİNE DEFALARCA ŞİDDT UYGULAMIŞ!

Daha önceden eşinden sürekli şiddet gören Semra Göç'ün ise eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve ailesinin yanına sığındığı, eşi Yunus Göç'e 4 kez boşanma davası açtığı fakat aile büyüklerinin araya girerek bu davalarından vazgeçtiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 01.12.2021 12:14
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