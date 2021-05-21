Gaziantepli iş adamı evinde kendini vurdu

Gaziantep’te silah ile kendini vuran 45 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti. Sesi duyarak eve giren yakınları adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Gaziantep’e bağlı Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşandı. Bir villada ailesi ile birlikte oturan 45 yaşındaki iş adamı henüz bilinmeyen bir sebepleetti. Ailesinin silah sesi duyması üzerine içeri girmesi ile birlikte adamın cansız bedeni ile karşılaştı. İsminin M.E.Ç olduğu ve Gaziantep’te otel işleten adamın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği bildirildi.

İntihar eden adamın kaybı üzerine yakınları büyük üzüntü yaşarken, cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.