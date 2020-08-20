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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil şoförü ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaş kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılacağı belirtildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:46
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
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Yapılan son dakika açıklamalarına göre Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması yürekleri ağza getirdi. Çarpışma sonucunda otomobil şoförü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü İslahiye devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


19 Ağustos tarihinde meydana gelen kaza Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İlahiye – Nurdağı istikameti Biber Anıtı Kavşağın’da Beyazıt Uçar kontrolünde ki 31 AER 20 plakalı tır ile Sadullah Karakanlı’nın idaresinde ki 27 SL 188 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda araç sürücüsü Karakanlı ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine hastanede devam edilen Sadullah Karakanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Karakanlı’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Sadullah Karakanlı için düzenlenen cenaze töreni sonrasında Karapolat Mahallesinde toprağa verildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:46
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