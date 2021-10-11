Gaziantep’e 5 havan topu düştü

’in Karkamış ilçesinde bu sabah saatlerinde 5 adet hava topunun düştüğü bildirildi. Edinilen bilgiye göre Suriye tarafından gelen havan toplarından 1’nin evin çatısına, 1’nin ilçe merkezindeki bir parka ve 1’inin de askeri bölge yakınlarına isabet etti.

Söz konusu havan saldırılarının ardından ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Saldırılar sonucundan maddi hasar oluşurken, saldırının ardından angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri saldırıya karşılık verdi.