İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Gaziantep’e 5 havan topu düştü

Gaziantep’te bu sabah saatlerinde Suriye tarafından havan topu düştü. Karkamış ilçesinde 5 havan topu düştü. Olaya ilişkin son dakika açıklama geldi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:35
Gaziantep’e 5 havan topu düştü
Takip Et:

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bu sabah saatlerinde 5 adet hava topunun düştüğü bildirildi. Edinilen bilgiye göre Suriye tarafından gelen havan toplarından 1’nin evin çatısına, 1’nin ilçe merkezindeki bir parka ve 1’inin de askeri bölge yakınlarına isabet etti.

Söz konusu havan saldırılarının ardından ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Saldırılar sonucundan maddi hasar oluşurken, saldırının ardından angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri saldırıya karşılık verdi.


Son Güncelleme: 11.10.2021 16:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı

Popüler Haberler

12 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ekim Salı at yarışı programı
TJK 11 Ekim 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 11 Ekim 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 10 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
Beni Bırakma Sıla diziye geri gelecek mi?
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.