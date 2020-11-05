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Gaziantep Valisi uyardı! 'Bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin'

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda vatandaşlarını uyardı. Gül, 'bir dakikanızı bile evinizin dışında geçirmeyin' ifadesini kullandı.

05 Kasım 2020 Perşembe 23:30
Gaziantep Valisi uyardı! 'Bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin'
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Çin'de ortaya çıkan ve mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan korona virüsü ile mücadelede 8. ayı geride bırakmamıza rağmen hastalık yayılmaya devam ediyor. İçişleri bakanlığı ve İl Valiliklerinin aldığı tüm tedbir ve önlemlere rağmen vaka sayıları katlanarak artıyor.

Vaka sayılarının rekor düzeyde arttığı illerimizden birisi de Gaziantep. Kent genelinde artan vakalara karşı Gaziantep Valisi Davut Gül Sosyal medya hesabından vatandaşlarını uyardı.

BİR DAKİKA BİLE EVİNİZİN DIŞINDA GEÇİRMEYİN


Gül yapmış olduğu paylaşımda, Gaziantep'te vaka sayılarının katlanarak arttığını, kalabalık ortamların, ev gezmelerinin ve gündelik yaşamda maskesiz, mesafesiz ilişkilerin bu durumu daha arttırdığını söyledi. Gül vatandaşlara, zorunlu durumlar dışında, bir dakikalarını bile evlerinin dışında geçirmemelerini vurguladı ve akraba, eş,dost evlerine gidilmemesini istedi.

 

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ValisiDavut GülKoronavirüs
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