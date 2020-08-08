Gaziantep Nurdağı'nda gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı!

Gaziantep’in Nurdağı otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Araçlar içerisinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında ağır yaralılar başta olmak üzere yaralılar hastanelere sevk edildi.