Gaziantep Nurdağı'nda gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı!

Gaziantep’in Nurdağı otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Araçlar içerisinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında ağır yaralılar başta olmak üzere yaralılar hastanelere sevk edildi.
Gaziantep Nurdağı otoyolunun 31. Kilometresinde gerçekleşen trafik kazasında Adem Aslan kontrolünde ki araç karşı yönden gelen Recep Özdemir kontrolünde ki arabayla çarpıştı.
Kazada 2 kişi ağır yaralanırken toplam 11 kişinin yaralandığı bildirildiği. Aracın içinde sıkışan kazazedeler için itfaiye ekipleri çağrılırken sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ki müdahaleler sonrasında yaralılar acilen hastaneye sevk edildi.
Ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumu ağır olarak belirtildi.
Son Güncelleme: 08.08.2020 21:30