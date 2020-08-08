İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...

Gaziantep Nurdağı'nda gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı!

Gaziantep Nurdağı'nda sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapılırken araç içerisinde sıkışanlar için itfaiye ekipleri canla başla çalıştı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:30
Gaziantep Nurdağı'nda gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı!
Takip Et:

Gaziantep’in Nurdağı otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Araçlar içerisinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında ağır yaralılar başta olmak üzere yaralılar hastanelere sevk edildi. 


Gaziantep Nurdağı otoyolunun 31. Kilometresinde gerçekleşen trafik kazasında Adem Aslan kontrolünde ki araç karşı yönden gelen Recep Özdemir kontrolünde ki arabayla çarpıştı.  

Kazada 2 kişi ağır yaralanırken toplam 11 kişinin yaralandığı bildirildiği. Aracın içinde sıkışan kazazedeler için itfaiye ekipleri çağrılırken sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ki müdahaleler sonrasında yaralılar acilen hastaneye sevk edildi.  

Ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumu ağır olarak belirtildi.  



Son Güncelleme: 08.08.2020 21:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı
Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı
Tekirdağ'da yaşanan trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı!
Tekirdağ'da yaşanan trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı!
Kızılay Beyrut'a yardım eli uzatıyor
Kızılay Beyrut'a yardım eli uzatıyor
Esnafa kira desteği geliyor
Esnafa kira desteği geliyor
Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti
Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti
Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki
Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki

Popüler Haberler

Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ağustos
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Kurban Bayramı öncesi 500 TL bayram harçlığı verilecek haberlerine İçişleri Bakanlığından açıklama!
Sevdim Seni Bir Kere dizisi ne zaman başlıyor? Star tv günlük dizinin başlama tarihini açıkladı
Şuursuz Aşk Filmi Oyuncu Kadrosu ve Oyuncuların Canlandırdıkları Karakterler
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ustalar Alemi filmi nerede çekildi? Ustalar Alemi filminin konusu ve film oyuncuları
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir? Rol aldığı yapımlar ve diziler
2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.