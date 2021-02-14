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Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 42 terörist gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:34
Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 42 terörist gözaltına alındı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK’ya yönelik örgütün denek faaliyetlerini düzenleyen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şınak illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP ve DBP parti yöneticilerinin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 42’si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adresleri tespit edilemeyen 7 kişinin ise yakalanması adına soruşturma devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan bu operasyonla birlikte ülke içerisinde terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmaların devam edeceği de bildirildi. Son aylarda yapılan operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuruldu.



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepTerörisOperasyonEş Zamanlı
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